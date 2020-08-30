В Крыму шокированы огромным торнадо

Природное явление засняли очевидцы.
В Крыму в Сакском и Черноморском районах местные жители и туристы стали свидетелями крупного торнадо, который вихрем пронесся над поверхностью Черного моря.
Зафиксировали уникальное и необычное природное явление очевидцы, видео было опубликовано в Twitter.
По словам свидетелей чуда природы, большой водяной смерч образовался рядом с побережьем. Его было видно даже в отдаленных от моря местах.
Как известно, смерчи обычно возникают в тропических зонах и "живут" около 15–30 минут. Диаметр может варьироваться от пяти до 200 метров.
❗️В Крыму сняли торнадо - очевидцы сообщают, что появился он вблизи Евпатории и был виден в Сакском и Черноморском районах.— Мир✌На_та_ша (@Natalka_2020) August 30, 2020
Время жизни такого торнадо - от 15 до 30 минут. Диаметр всесокрушающего смерча может варьироваться от 5 до 200 метров. pic.twitter.com/WGIQDrmOEl
Как ранее сообщалось, в сеть выложили видео, как на границе Херсонской области пронесся смерч.
Напомним, в Закарпатской области на реке Боржава спасатели активным образом занимаются очисткой речных вод от мусора, поскольку водоем находится в критическом состоянии.