В КСУ сделали заявление об отпуске Тупицкого и назвали стоимость отдыха

Глава КСУ Александр Тупицкий за декабрь 2020 года заработал более 433 000 гривен.
Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в данный момент находится в отпуске и отдыхает вместе со своей семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость путевки составляет 242 116 гривен. Информация об аренде Тупицким королевской виллы в Дубае за 300 тысяч гривен в сутки не соответствует действительности.
Как сообщили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга во вторник, 12 ноября, отпуск Александра Тупицкого подтвержден распоряжением от 5 января 2021 года.
"Отбываю ежегодный оплачиваемый отпуск за период с 20.01.2020 года по 19.01.2021 года продолжительностью 4 рабочих дня – 6 января и с 11 по 13 января 2021 года включительно", - отмечается в документе.
В сообщении КСУ речь идет о том, что глава суда Александр Тупицкий вместе с женой и сыном выехали на отдых в ОАЭ, где будут находиться до 13 января 2021 года. Сумма стоимости путевки на всю семью – 242116,43 грн.
"В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания", - указывается в комментарии суда.
В КСУ утверждают, что вышеуказанные сведения опровергают обнародованную информацию об аренде Тупицким и его семьей королевской виллы стоимостью в 300 тысяч долларов за сутки.Читайте такжеКоролевская вилла за сотни тысяч: в Сети показали, где Тупицкий отдыхает в ОАЭ
Кроме того, в суде добавили, что доход Александра Тупицкого позволяет ему такой отпуск.
"Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) председателя Конституционного суда Украины в декабре 2020 года составил 433538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на поездку", - подчеркнули в КСУ.
Александр Тупицкий новости
- Глава КСУ Александр Тупицкий 28 декабря был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
- 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.
- 6 января стало известно, что Александр Тупицкий покинул территорию Украины вместе со своей семьей и отправился в ОАЭ.