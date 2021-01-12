В КСУ сделали заявление об отпуске Тупицкого и назвали стоимость отдыха

В КСУ заявили, что Тупицкий официально находится в отпуске / УП

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в данный момент находится в отпуске и отдыхает вместе со своей семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость путевки составляет 242 116 гривен. Информация об аренде Тупицким королевской виллы в Дубае за 300 тысяч гривен в сутки не соответствует действительности.

Как сообщили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга во вторник, 12 ноября, отпуск Александра Тупицкого подтвержден распоряжением от 5 января 2021 года.

"Отбываю ежегодный оплачиваемый отпуск за период с 20.01.2020 года по 19.01.2021 года продолжительностью 4 рабочих дня – 6 января и с 11 по 13 января 2021 года включительно", - отмечается в документе.

В сообщении КСУ речь идет о том, что глава суда Александр Тупицкий вместе с женой и сыном выехали на отдых в ОАЭ, где будут находиться до 13 января 2021 года. Сумма стоимости путевки на всю семью – 242116,43 грн.

"В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания", - указывается в комментарии суда.

В КСУ утверждают, что вышеуказанные сведения опровергают обнародованную информацию об аренде Тупицким и его семьей королевской виллы стоимостью в 300 тысяч долларов за сутки.Читайте такжеКоролевская вилла за сотни тысяч: в Сети показали, где Тупицкий отдыхает в ОАЭ

Кроме того, в суде добавили, что доход Александра Тупицкого позволяет ему такой отпуск.

"Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) председателя Конституционного суда Украины в декабре 2020 года составил 433538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на поездку", - подчеркнули в КСУ.

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