Киев может остаться без отопления в случае российских обстрелов по инфраструктуре столицы.

Как сказал мер Киева Виталий Кличко во время Киевского форума безопасности, восстановить его будет сложно до самой весны.

"Если в течение 24 часов при температуре -5 наружной не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что к весне подать воду будет очень сложно. И к началу весны будут сложные вызовы", - заявил Кличко.

По словам городского головы, температура в квартирах при отсутствии отопления может приравняться к уличной за довольно короткий промежуток времени. В то же время, остается угроза разрушения системы электроснабжения в городе.

Кличко призвал киевлян быть готовыми к разным сценариям и иметь план на такой случай.

"Я бы просил каждого из киевлян поговорить с близкими, знакомыми, где у кого-то есть дом, чтобы в случае критической ситуации у вас были отопление и вода, ключевые две составляющие", - заявил мэр.

Мэр отметил, что в случае худшего сценария "Пункты несокрушимости" не будут панацеей для спасения.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отключение света в столице Украины могут продолжаться вплоть до весны 2023 года. Из-за холодных температур люди могут использовать больше теплонагревательных приборов, что в свою очередь увеличит нагрузку на сеть.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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