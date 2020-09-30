В Луганской области вспыхнул лес, эвакуируют села

Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново.
В Луганской области спасатели тушат масштабные лесные пожары вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитановое Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района, где в среду, 30 сентября, возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что по состоянию на 16 ч. 50 мин, на территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра произошло распространение огня, в частности: пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.
По причине шквалистого ветра лесной пожар распространился на территорию села Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново. Информация уточняется.
Кроме того, продолжаются пожары лесного массива на общей площади около 10 га в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района и на общей площади около 8 га между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. Существует угроза распространения пожара на населенные пункты.
Количество поврежденных огнем зданий и сооружений уточняется.
Всего в тушении лесных пожаров в трех районах привлечено 192 человека и 44 единицы техники, из них от ГСЧС 107 чел. в/с. и 22 единицы техники.
Отмечается, что тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с, из-за которого также существует угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.
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