В Луганской области вспыхнул лес, эвакуируют села

В Луганской области горит лес - фото ГСЧС

В Луганской области спасатели тушат масштабные лесные пожары вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитановое Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района, где в среду, 30 сентября, возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 16 ч. 50 мин, на территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра произошло распространение огня, в частности: пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

По причине шквалистого ветра лесной пожар распространился на территорию села Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново. Информация уточняется.

Кроме того, продолжаются пожары лесного массива на общей площади около 10 га в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района и на общей площади около 8 га между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. Существует угроза распространения пожара на населенные пункты.

Количество поврежденных огнем зданий и сооружений уточняется.

Всего в тушении лесных пожаров в трех районах привлечено 192 человека и 44 единицы техники, из них от ГСЧС 107 чел. в/с. и 22 единицы техники.

Отмечается, что тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с, из-за которого также существует угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.