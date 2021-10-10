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В Мариуполе море "убежало" от берега на 100 метров: названа причина странного феномена

10 октября 2021, 09:21
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Береговая линия Азовского моря увеличилась на десятки метров в разных местах.

Под Мариуполем море отошло от берега / 0629.com.ua

В районе Мариуполя Донецкой области значительно снизился уровень Азовского моря, в результате чего береговая линия увеличилась на 100 метров.

Необычной природное явление наблюдается на мелководье возле Левобережной набережной, о чем сообщают очевидцы в соцсетях, передает MRPL.city.

Уровень моря понизился примерно на 1 метр. А в районе, где море глубокое, выглядит, будто бы вода отошла всего на полметра.

В результате на месте, где недавно была вода, остались лужи и следы людей, прогуливавшихся по мокрому песку. Воспользовавшись ситуацией, спасатели чистили акваторию побережья.

/ 0629.com.ua

Море отошло от берега: в чем причина

Местные жители поясняют, что причиной этого стал очень сильный восточный ветер, который "отогнал" море от берега.

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Как уточняет издание 0629.com.ua, в Мариуполе Азовское море также оголило свое дно. Вода отошла и прибавила 4-5 метров берега пустынному пляжу.

"Северо-восточный ветер - причина того, что оголяется береговая часть пляжа. То есть, там, где раньше была прибрежная морская зона, сегодня песчаный берег", - пояснил начальник третьего отдела Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль.

/ 0629.com.ua

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученых Приазовского национального парка пугает активное размножение рапана - хищного брюхоного молюска.

Именно хищные рапаны больше всего вредят Азовскому морю. При этом там не водятся их природные враги, из-за чего в море ожидается сокращение количества мидий, которыми рапаны питаются.

viber
новости Мариуполя Азовское море
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