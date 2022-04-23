В Мариуполе оккупанты сорвали эвакуацию и насильно вывезли людей

Мариуполь / Фото Reuters

Мариупольцы ждали автобусы в Запорожье, но сегодня приехали оккупанты и принудительно вывезли их на оккупированную территорию.

"В 11 часов возле ТЦ Порт-Сити собралось не менее 200 мариупольцев, которые ждали эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел". Фактично, с применением принуждения в грубой форме людей разогнали. Автобусы так и не были поданы для погрузки", - пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Одновременно с этим, оккупанты подали автобусы на точку у ТЦ Метро (200 метров от согласованной точки эвакуации), начали погрузку. После погрузки мариупольцам было сообщено, что "эвакуация" будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию.

"Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос," "Почему так?", прозвучал ответ, что "националисты обстреляли точку эвакуации". То есть, очередную ложь", - добавил Петр Андрющенко.

Так, очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло использовав попытки мариупольцев вернуться в дом.

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Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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