В Мариуполе оккупанты устроили свалку из мертвых тел в супермаркете / коллаж УНИАН / Азов

Во время многочисленных неудачных попыток русских оккупантов запустить водоснабжение в Мариуполе из многочисленных братских могил в городе водой вымыло тела убитых агрессорами горожан. Как сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, такие тела русские собирают и свозят в супермаркеты, поскольку морги в городе давно переполнены.

Свои слова чиновник дополнил жутким фото такого "морга" в мариупольском супермаркете на Ленинградском проспекте.

"Мариуполь. Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе по пр. Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных. Фото свежее. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии", ‒ отметил Андрющенко.

Как говорит чиновник, количество уничтоженных Россией мирных жителей в Мариуполе настолько огромно, что давно не хватает людей, которые могли бы захоронить тела.

"Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощности даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве приступили к проведению отдельной рекрутинговой кампании паталогоанатомов", ‒ подытожил Андрющенко.

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Напомним, ранее журналисты выяснили, что количество братских могил возле Мариуполя по вине русских оккупантов все продолжает и продолжает расти. Такие изменения стали известны благодаря спутниковым фото, сделанным в начале мая в поселке Старый Крым и в селе Виноградное.

Наибольшие изменения спутник Planet Labs зафиксировал именно близ Старого Крыма ‒ к северо-западу от Мариуполя. На спутниковом снимке за 8 мая место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 метров до 340 метров в длину – по сравнению со снимком этой территории за 24 апреля. Также увеличилось количество траншей. На снимке за 8 мая можно заметить некую строительную технику – по всей вероятности, экскаватор.

Позднее стало известно, что увеличилась площадь братской могилы на кладбище возле села Виноградное к востоку от Мариуполя. 6 мая спутник Planet Labs зафиксировал появление новых траншей – по сравнению со спутниковыми снимками этой территории, опубликованными 21 апреля.

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