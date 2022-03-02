В Мелитополе горожане вышли на протест против российских агрессоров: была перестрелка

Мелитополь - акция протеста против оккупантов / скриншот из видео

Во временно захваченном российскими оккупантами городе Мелитополь (Запорожская область) несколько тысяч человек вышли на акцию протеста. Врач из местной инфекционной больницы Надежда Дребот вела стрим в соцсети Facebook с этой акции.

Мужчины, женщины, дети с флагами кричали: "Украина понад усе".

"Я здесь ради своего дома", – слышно, как на протесте один мужчина говорит другому.

"Эти орки привезли своих мародеров. Наши учителя охраняют школы, чтобы их не разграбили. Мы – без оружия. У нас нет связи, не ходит транспорт. У нас заканчивается еда. Священники ездят по домам, кормят людей ", - сообщила Дребот.

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Участники акции протеста также спели государственный гимн Украины.

Из еще одного видео, которое появилось в Сети, была слышна стрельба - по всей видимости, стреляли оккупанты. Согласно неподтвержденной официальными властями информации, среди участников митинга есть раненые.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сумской области территориальная оборона захватила российский танк. Как сообщил глава Сумской ВГГА Дмитрий Живицкий, технику у оккупантов удалось отобрать без оружия.

По словам Живицкого, теробороне помогал руководитель одного из госпредприятий.

"Автопарк Сумской ОГА, несмотря на войну, пополняется новым транспортом [...] Горжусь!", - сказал чиновник.