В МИД раскрыли вероятный сценарий освобождения Крыма

Сценарий освобождения Крыма будет реализован двумя треками, не исключила Эмине Джапарова.

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В Украине разрабатывают сценарий рсврьрждения Крыма / УНИАН

Сценарий освобождение оккупированного РФ Крыма будет определять сама Украина, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Это может быть и дипломатический и военный путь, подчеркнула она в интервью Укринформу.

"Мне кажется, что на сегодняшний день у нас есть оба пути - и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. К примеру, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть - дипломатическим. Крым – и об этом говорит президент Зеленский, и все руководство страны – неотъемлемая часть Украины", — говорит представитель МИД.

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По словам Джапаровой, "возвращение Крыма будет определять сама Украина": "И имея войну, этот путь, очевидно, будет реализован двумя треками – и военным, и дипломатическим".

В то же время, главной победой замглавы МИД считает то, что "мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины".

"Главным уроком для нас именно "крымский урок". Поскольку тогда, в 2014 году, мы как страна, и мир как сообщество, не могли остановить это зло, и оно расползлось. Все наши дипломатические переговоры и попытки, особенно европейских лидеров, найти такой язык, который бы услышал Путин, или такого лидера, которого он услышал, Путин воспринял как слабость и совершил следующий шаг своей агрессии 24 февраля. Поэтому этот "крымский урок", о котором мы сегодня говорим на Черноморской конференции безопасности, очень важен", — резюмировала Джапарова.

Освобождение Крыма

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина допускает переговоры с агрессором Россией по Крыму в качестве одной из опций после выхода украинских войск на админграницу Херсонской области.

"Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крымского полуострова, – ред.) нашей армией", — подчеркнул Сибига.

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