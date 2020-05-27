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В МИД Украины проехались по Шредеру в ответ на "карлика"

27 мая 2020, 15:18

В Министерстве иностранных дел пообещали, что Украина не даст в обиду Андрея Мельника.

Шредер
В МИД Украины ответили Шредеру на оскорбление посла / Фото: bild.de

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер поступил "подло" и "низко", оскорбив украинского посла в Германии Андрея Мельника, однако МИД Украины не будет терпеть оскорблений в адрес дипломата. Об этом заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, нынешний председатель совета директоров компании Роснефть, член Набсовета компании-оператора Северного потока-2 Герхард Шредер продемонстрировал недостойное поведение, а его поступок связан с работой в российских компаниях. Также замглавы МИД пообещал, что Украина не позволит оскорблять посла.

"Очень подло и низко, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься". Этот комментарий Шредера - предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим!" – написал Боднар на своей странице в социальной сети Facebook.

Василий Боднар

Напомним, бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, ныне тесно сотрудничающий с российским бизнесом, в своем подкасте допустил оскорбительные высказывания в адрес посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

В частности, он заявил о якобы несправедливых санкциях в отношении России и подчеркнул, что "какой-то карлик из Украины", подразумевая под этим персону Мельника, не имеет право его критиковать.

Ранее украинский дипломат Андрей Мельник предложил Шредеру заключить пари об аннексированном Крыме.

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