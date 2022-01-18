В Минэкономики придумали изменить порядок отпуска по уходу за ребенком: детали закона

Чиновники экономического ведомства напомнили, сейчас социальный отпуск может оформить только один родитель при условии, если другой не использовал свой.
Руководство украинского Министерства экономики предлагает расширить для граждан право на социальный отпуск для украинских родителей. Об этом сообщает "Сниданок з 1+1".
Ведомство опубликовало проект закона. Два родителя смогут брать нужный им отпуск одновременно или поочередно: в случае рождения ребенка, в связи с родами и ухода за ребенком. Родители смогут воспользоваться таким правом в любой период (до трехлетия ребенка) по согласованию между собой или даже одновременно.
Сейчас в стране социальный отпуск может оформить только один родитель при условии, если другой не использовал свой.
Авторы законопроекта убеждены, что его принятие будет оказывать положительное влияние на рынок труда и обеспечит равные условия для реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине на протяжении 2022 году два раза повысят размер алиментов.
Сначала выплаты возрастут с 1 июля, а затем – с 1 декабря,
Следовательно, дети до шести лет будут получать от 1010 до 2201 грн. Дети от 6 до 18 лет – от 1370 гривен до 2744 грн.
Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2022 года - тогда выплаты поднимут в зависимости от категории до 126 грн. Впрочем, выплаты могут быть и выше – в зависимости от доходов плательщика.