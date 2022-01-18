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В Минэкономики придумали изменить порядок отпуска по уходу за ребенком: детали закона

18 января 2022, 09:55
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Чиновники экономического ведомства напомнили, сейчас социальный отпуск может оформить только один родитель при условии, если другой не использовал свой.

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В Минэкономики придумали изменить порядок отпуска по уходу за ребенком: детали закона / ua.depositphotos.com

Руководство украинского Министерства экономики предлагает расширить для граждан право на социальный отпуск для украинских родителей. Об этом сообщает "Сниданок з 1+1".

Ведомство опубликовало проект закона. Два родителя смогут брать нужный им отпуск одновременно или поочередно: в случае рождения ребенка, в связи с родами и ухода за ребенком. Родители смогут воспользоваться таким правом в любой период (до трехлетия ребенка) по согласованию между собой или даже одновременно.

Сейчас в стране социальный отпуск может оформить только один родитель при условии, если другой не использовал свой.

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие будет оказывать положительное влияние на рынок труда и обеспечит равные условия для реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине на протяжении 2022 году два раза повысят размер алиментов.

Сначала выплаты возрастут с 1 июля, а затем – с 1 декабря,

Следовательно, дети до шести лет будут получать от 1010 до 2201 грн. Дети от 6 до 18 лет – от 1370 гривен до 2744 грн.

Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2022 года - тогда выплаты поднимут в зависимости от категории до 126 грн. Впрочем, выплаты могут быть и выше – в зависимости от доходов плательщика.

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декрет новости Украины декретный отпуск
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