В Минкульте напечатали тысячи брошюр на случай военной атаки Украины Россией

Брошюры с советами на случай войны с Россией / Минкульт

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте разработал брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны", в которой приведены практические советы на случай военного нападения России на Украину. Презентация пособия прошла в среду, 23 июня, при участии главы центра Любови Цыбульской.

По ее словам, идея создать такую брошюру возникла после последней эскалации ситуации на украинской границе со стороны России. В частности, руководитель ведомства отметила, что Российская Федерация во время последнего обострения показала, как она "работает с населением, пытаясь запугать его и деморализовать".

"Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора - агрессором, Россию - оккупантом", - сказала Цибульская.

Руководитель центра также анонсировала подготовку пособия для журналистов по освещению вооруженного конфликта в Украина, "потому что иногда журналисты, сами того не осознавая, могут транслировать российскую пропаганду".

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