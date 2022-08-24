В Минобороны гневно высказались о лживом заявлении Шойгу о "замедлении"

Минобороны ответило Шойгу / скриншот, УНИАН

ВСУ делают все для того, чтобы превратить так называемое "замедление" российских оккупантов в отступление, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины в Twitter.

"Король "жестов доброй воли", министр обороны России сегодня заявил, что оккупанты намеренно тормозят кампанию в Украине. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы превратить это "замедление" в старое доброе отступление. Или, как россияне любят говорить... обратное наступление", - говорится в сообщении.

Лживые заявления Шойгу

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Независимости Украины 24 августа повторил свое заявление, что якобы страна-агрессор Россия сознательно замедляет темпы наступления своей армии в Украине, потому что хочет уменьшить количество жертв среди гражданских.

При этом он пофантазировал, якобы российские оккупанты "придерживаются норм гуманитарного" права во время войны в Украине. Об этом Шойгу сказал на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества 24 августа. Его слова процитировали российские пропагандистские СМИ.

"Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", – цинично заявил Шойгу, проигнорировав большое количество жертв среди мирного населения в Украине из-за российского вторжения.

Читайте также: