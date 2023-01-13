Алексей Резников назвал назначение Валерия Герасимова командующим войной против Украины результатом конфликта Пригожина и генералитета оккупантов

В Минобороны пояснили, о чем говорит путинская рокировка Герасимова на Суровикина / коллаж фото УНИАН

Министр обороны Алексей Резников назвал рокировку, которую недавно провернул русским диктатор Путин − назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками вместе генерала Суровикина − результатом конфликта владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и верхушка российской армии. Об этом украинский чиновник рассказал в интервью BBC.

Резников отметил − именно генерал Суровикин был идеологом массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре, которые не дали результата, но заметно сократили запасы ракет у россиян.

А Герасимов, в свою очередь, считается одним из архитекторов полномасштабного вторжения в Украину. И теперь, по всей видимости, Путин бросил его воплощать эти планы в жизнь.

Напомним, 11 января новым командующим оккупационными войсками в Украине назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий. Бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назначен его заместителем.

Ранее стало известно, что после удара ВСУ по базе мобилизованных российских оккупантов во временно оккупированной Макеевке от российского диктатора Владимира Путина открыто потребовали расправы над руководством так называемой "специальной военной операцией", в том числе и над Сергеем Суровикиным.

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