В Минздраве поведали, чем опасны "соли" и как распознать наркомана

"Соли" быстро вызывают привыкание

Употребление наркотиков, "солей", очень быстро приводит к зависимости, в результате которой развиваются галлюцинации, мания преследования, параноидальные состояния, пишет Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

ЦОЗ указывает, что такие наркотики все больше распространены из-за их доступности, простоты приготовления раствора и низкой цены. При этом большинство употребляющих "соли" - это молодые люди, которые не задумываются и не осознают риск от наркотиков.

"Зависимость от солей формируется молниеносно, характерны "марафоны" — постоянное употребление в течение 3-7 дней, во время которых человек не ест, не спит, не пьет жидкость. При этом люди переживают галлюцинации, манию преследования, параноидальные состояния. Останавливает многодневное употребление только полное изнеможение, которое завершается употреблением опиатов, чтоб поспать, или просто "отключкой", — подчеркивает ЦОЗ.

Опасность употребления таких наркотиков заключается в том, что вещество вводят очень часто, а позаботиться о чистоте шприцев зачастую нет времени. Также "соли" усиливают сексуальное влечение, но его реализация происходит без контрацепции, с партнерами по употреблению наркотиков. Это может привести к заражению СПИДом, предупреждают медики.

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Также в ЦОЗ указали, что "соли" уже употребляют молодые люди 95-го, 96-го и даже 97-го года рождения, при этом их выдает неадекватное поведение: "По их рассказам, когда они употребляют соли, они супермены, им нравится это ощущение. Сперва они герои, они супермены, все могут… А потом начитается страх, мания преследования. Один парень неделю просидел в шкафу, боялся, что за ним гонятся".

Ранее Главред писал о том, что в Каменском Днепропетровской области патрульный спас двух школьниц, которые лежали на земле и едва дышали.

Инцидент произошел вечером 4 октября. Командир роты Виталий Тыква вместе с женой направлялся в детский сад, чтобы забрать сына. На улице Никопольского он увидел двух девочек-подростков, лежащих без сознания прямо на земле. Полицейский бросился к ним и стал оказывать домедицинскую помощь.