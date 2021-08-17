В Минздраве рассказали, что обязательно нужно взять с собой на отдых с палаткой

В походе можно отравиться, получить травму с потерей крови и болевыми ощущениями, переохладиться или перегреться.
К путешествию с палаткой следует готовиться очень тщательно, поскольку отдыхающих могут подстерегать разные неожиданности. Центр общественного здоровья подсказал, чем должна быть наполнена аптечка для таких случаев.
В походе можно отравиться, получить травму с потерей крови и болевыми ощущениями, переохладиться или перегреться. Также во время отдыха случаются обезвоживание, аллергические реакции или обострения хронических болезней.
Минздрав рекомендует взять с собой:
- антидиарейные средства;
- сорбенты;
- оральные смеси для регидратации;
- нестероидные противовоспалительные средства;
- обезболивающие и жаропонижающие препараты;
- противоаллергические средства;
- глазные капли с антисептиком (на случай заноса инфекции в глаз);
- современные антисептические средства для обработки ран;
- рецептурные препараты, которые вам прописал ваш семейный врач (при необходимости).
Средства, которые могут помочь в случае травмы:
- жгут или турникет, что останавливает кровь;
- перевязочные материалы (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и т.п.);
- эластичный бинт (используется при растяжении связок)
- спиртосодержащий антисептик для рук (не менее 60% спирта);
- шины для иммобилизации травмированных конечностей;
- термоодеяло.
Медицинские устройства:
- электронный термометр;
- пульсоксиметр;
- пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из раны).
Помимо медицинских средств в путешествии пригодится:
- шляпа с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею;
- солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей)
- средства защиты от солнца с SPF 30 и более на этикетке;
- средства от насекомых;
- средства личной гигиены;
- презервативы (при необходимости).
Обязательно берите с собой препараты, если страдаете хроническими заболеваниями. Посоветуйтесь с семейным врачом насчет содержимого аптечки.
Автор: Екатерина Трохимчук