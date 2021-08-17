УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Минздраве рассказали, что обязательно нужно взять с собой на отдых с палаткой

17 августа 2021, 19:22

В походе можно отравиться, получить травму с потерей крови и болевыми ощущениями, переохладиться или перегреться.

Что взять с собой на отдых в палатке

К путешествию с палаткой следует готовиться очень тщательно, поскольку отдыхающих могут подстерегать разные неожиданности. Центр общественного здоровья подсказал, чем должна быть наполнена аптечка для таких случаев.

В походе можно отравиться, получить травму с потерей крови и болевыми ощущениями, переохладиться или перегреться. Также во время отдыха случаются обезвоживание, аллергические реакции или обострения хронических болезней.

Минздрав рекомендует взять с собой:

  • антидиарейные средства;
  • сорбенты;
  • оральные смеси для регидратации;
  • нестероидные противовоспалительные средства;
  • обезболивающие и жаропонижающие препараты;
  • противоаллергические средства;
  • глазные капли с антисептиком (на случай заноса инфекции в глаз);
  • современные антисептические средства для обработки ран;
  • рецептурные препараты, которые вам прописал ваш семейный врач (при необходимости).

Средства, которые могут помочь в случае травмы:

  • жгут или турникет, что останавливает кровь;
  • перевязочные материалы (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и т.п.);
  • эластичный бинт (используется при растяжении связок)
  • спиртосодержащий антисептик для рук (не менее 60% спирта);
  • шины для иммобилизации травмированных конечностей;
  • термоодеяло.

Медицинские устройства:

  • электронный термометр;
  • пульсоксиметр;
  • пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из раны).

Помимо медицинских средств в путешествии пригодится:

  • шляпа с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей)
  • средства защиты от солнца с SPF 30 и более на этикетке;
  • средства от насекомых;
  • средства личной гигиены;
  • презервативы (при необходимости).

Обязательно берите с собой препараты, если страдаете хроническими заболеваниями. Посоветуйтесь с семейным врачом насчет содержимого аптечки.

туристы Минздрав летний отдых палатка новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве рассказали, что обязательно нужно взять с собой на отдых с палаткой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклонПекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Умрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препаратаУмрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препарата Подкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить АфганистанПодкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить Афганистан Приметы на 17 августа: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 17 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду "Нога вывернута и рука аж сзади": детали жуткого ДТП с полицейскими на Одесчине"Нога вывернута и рука аж сзади": детали жуткого ДТП с полицейскими на Одесчине

Последние новости

19:22

В Минздраве рассказали, что обязательно нужно взять с собой на отдых с палаткой

19:13

Кулеба назвал условие переговоров с Россией по Крыму Видео

19:07

Евгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движений

19:00

Украину ждут два варианта будущего и оба - негативные мнение

18:50

Гибель Павлова: в горсовете Кривого Рога заявили, что на теле мэра нашли следы от побоев Видео

Реклама
18:48

Эксперт назвала главный модный тренд осени-2021 Видео

18:35

Львов накрыло уникальное и жуткое грозовое облако Видео

18:15

Талибы празднуют захват Афганистана: катаются на детских машинках, каруселях и прыгают на батутах Видео

18:14

В Афганистане объявили нового главу страны: НАТО предупредил об ударах по террористам Видео

18:11

Ксения Мишина сказала, что за мужчина был с ней под ручку на последней светской встрече

18:02

После рекордного роста мировые цены на сырье начали снижаться - эксперты

17:45

Затолкал в машину и увез: в Черкасской области посреди улицы похитили 6-летнего ребенка

17:19

Репрессии Талибана: в Афганистане двери активисток разрисовывают, а ведущих снимают с эфира Видео

17:14

Приметы на 18 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду перед Яблочным Спасом Видео

17:13

Школьная форма 2021: как правильно выбрать, модные тенденции

17:09

Кароль и Latexfauna выпустили совместную песню Bounty Видео

17:01

Никакой амнистии для боевиков "ЛДНР": текст законопроекта по возврату Крыма и Донбасса в Украину

16:51

Работа за границей: эксперты призвали заробитчан помнить о своих правах Видео

16:30

Эксперты считают мировой рост цен на сырье главным фактором стабилизации гривни

16:09

Выстрел в грудь: опубликовано новое видео с кадрами гибели Павлова Видео

Реклама
16:03

"Пил только сладкую воду": в Тернополе отец заморил голодом 11-летнего ребенка с глухотой Видео

16:03

Мочанов рассказал о разнице между дорогами до и после "Большой стройки"

16:00

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения

15:55

У трети украинцев Зеленский вызывает негатив: почти половина не хочет его второго срока - опрос Видео

15:50

Кузьме Скрябину было бы 53 года - бессмертные песни украинского музыканта Видео

15:29

Драка с полицией и задержания: в Киеве со скандалом снесли инсталляции на Аллее Небесной Сотни Видео

15:28

Осторожно, опасно: в Украине обнаружены детские товары с ядовитым веществом Видео

15:23

COVID-19 наступает на Украину: ученые заявили об ухудшении ситуации в Киеве и 15 регионах страны

14:59

Квартиру отберут за долги по коммуналке: кому светит отключение газа и арест банковских счетов Видео

14:56

На Украину налетит шторм и резкое похолодание Видео

14:53

Спрос на специалистов из Украины за рубежом будет только расти - эксперты

14:33

"В СИЗО условия лучше": появились фото шокирующих условий в студенческом общежитии НАУ Фото Видео

14:24

Провокация России из-за саммита по Крыму: Зеленский призвал Москву срочно отпустить крымских татар

14:22

Долги или трудный выбор: стали известны детали переписки Павлова перед смертью Видео

14:14

Фильм Дюна выйдет в Украине раньше, чем в США и в остальных странах

13:53

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

13:48

НБУ вводит в обращение новые памятные банкноты

13:44

Певица Slavia в белье засветила квартиру Дзидзьо и подогрела слухи о воссоединении

13:41

Перед Днем Независимости разгорелся скандал: на Аллее Героев Небесной Сотни установили антураж СССР Видео

13:15

Эксперт объяснил, почему вся прибыль украинских металлургов уходит на модернизацию производства

Реклама
13:08

"Там же одни бандеровцы": Ани Лорак выступила в Украине впервые за семь лет

12:57

Выстрелил в голову: малолетний ребенок случайно убил свою мать

12:55

Сектор-приз от Минздрава: Ляшко объявил подарок ко Дню Независимости уколовшимся от COVID-19 Видео

12:39

Что нельзя есть на Преображение Господне 2021: приметы и рецепты Видео

12:26

Украинский металлургический гигант оплатил перелет украинским спасателям, тушившим пожары в Греции

12:17

Певица Lida Lee необычно отреагировала на идею стать участницей Танці з зірками 2021

12:00

Масштабные лесные пожары в Греции: украинские пожарные спасли 27 домов в Спатари и Метохии

11:59

Янукович всплыл в России: накануне Дня Независимости написал украинцам письмо Фото Видео

11:49

Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу

11:39

На границе с Молдовой начинается "Большая стройка" моста через Днестр на трассе Немиров-Ямполь

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять