В Минздраве рассказали, что обязательно нужно взять с собой на отдых с палаткой

Что взять с собой на отдых в палатке

К путешествию с палаткой следует готовиться очень тщательно, поскольку отдыхающих могут подстерегать разные неожиданности. Центр общественного здоровья подсказал, чем должна быть наполнена аптечка для таких случаев.

В походе можно отравиться, получить травму с потерей крови и болевыми ощущениями, переохладиться или перегреться. Также во время отдыха случаются обезвоживание, аллергические реакции или обострения хронических болезней.

Минздрав рекомендует взять с собой:

антидиарейные средства;

сорбенты;

оральные смеси для регидратации;

нестероидные противовоспалительные средства;

обезболивающие и жаропонижающие препараты;

противоаллергические средства;

глазные капли с антисептиком (на случай заноса инфекции в глаз);

современные антисептические средства для обработки ран;

рецептурные препараты, которые вам прописал ваш семейный врач (при необходимости).

Средства, которые могут помочь в случае травмы:

жгут или турникет, что останавливает кровь;

перевязочные материалы (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и т.п.);

эластичный бинт (используется при растяжении связок)

спиртосодержащий антисептик для рук (не менее 60% спирта);

шины для иммобилизации травмированных конечностей;

термоодеяло.

Медицинские устройства:

электронный термометр;

пульсоксиметр;

пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из раны).

Помимо медицинских средств в путешествии пригодится:

шляпа с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею;

солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей)

средства защиты от солнца с SPF 30 и более на этикетке;

средства от насекомых;

средства личной гигиены;

презервативы (при необходимости).

Обязательно берите с собой препараты, если страдаете хроническими заболеваниями. Посоветуйтесь с семейным врачом насчет содержимого аптечки.