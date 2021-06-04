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В Минздраве рассказали, когда навсегда исчезнут бумажные больничные

4 июня 2021, 23:57
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Полный переход всех медицинских учреждений страны на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября 2021 года.

Больничный
Больничный можно будет оформить онлайн / idaoffice.org

С июня по август медучреждения смогут формировать как электронные больничные, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности. Полный переход на электронную систему формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности произойдет уже с 1 сентября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице в Facebook.

"Полный переход всех медицинских учреждений страны на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября 2021 года. До 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных. Это значит, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности", - написал Ляшко.

По его словам, решение о том, какой вид документа выдать, будет принимать врач, в соответствии с требованиями Минздрава.

Министр также отметил, что приказ, который будет регулировать этот вопрос, подписан и уже прошел экспертизу Минюста.

"Пациентам больше не придется бегать в больницу с бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели избавятся от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный", - сказал Ляшко.

Изменения в Діє - о чем сообщалось ранее:

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