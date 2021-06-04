В Минздраве рассказали, сколько вакцин от COVID-19 пришлось выкинуть на утилизацию / Reuters

В Украине по состоянию на 30 мая 2021 года медики утилизировали 742 дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Минздрав.

В это количество входят те вакцины, которые были разбиты и повреждены, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию.

Статистика по производителям вакцин такая:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, из них Сумская область - шесть доз, Хмельницкая - четыре дозы, Николаевская область - одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) – 12 доз, все потеряны в Киеве;

AstraZeneca – 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, 10 в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

"Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10-20-дозных жидких вакцин составляет до 25%", - пояснили в Минздраве.

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Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:

В субботу, 29 мая, в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.