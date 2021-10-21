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В Минздраве разрешил выписывать кислородозависимых пациентов с больниц: концентраторы дадут с собой

21 октября 2021, 09:48
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Кислородным концентратором больной может пользоваться, пока его сатурация не поднимется до 98.

Вернуть концентратор пациент должен сам / скриншот с видео

Минздрав официально разрешил выписывать зависимых от кислорода пациентов. Однако сатурация должна быть не ниже 94, а семейный врач обязан предоставить кислородный концентратор.

Сейчас Украина закупила 15 тысяч кислородных концентраторов и потратила на это почти 700 миллионов гривен, пишет "ТСН".

Чтобы получить кислородную поддержку в домашних условиях, нужно, чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный кислородный концентратор и только тогда больного "ковидом" имеют право выписать домой.

Без декларации кислородный концентратор получить невозможно

Кроме декларации, семейный врач с пациентом подписываю договор. Медик учит родственников пользоваться концентратором. Для этого семейные врачи сами проходили инструктаж.

Читайте также"Это не очередная страшилка": во Львове пациентам с коронавирусом ампутировали ногиКислородным концентратором больной может пользоваться, пока его сатурация не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата. Обычно, потребность больного в кислороде сохраняется от 10 дней до месяца.

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Вернуть концентратор пациент должен сам

Если аппарат не возвращают добровольно — в амбулаториях не знают, как правильно действовать. В то же время медики несут за это имущество финансовую ответственность — цена концентратора около 20 тысяч гривен. В Минздраве с такими пациентами амбулаториям предлагают судиться.

Стоит отметить, что утром 21 октября в стране поставлены два ковидных антирекорда: по количеству заболевших (22 415) и умерших (546) за сутки.

Также с сегодняшнего дня в стране ужесточены правила проезда во всех видах межрегионального транспорта.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус коронавирус кислород
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