В МОН перечислили аргументы для введения школьного обучения с 5 лет

Сергей Шкарлет рассказал о перспективах образования с пяти лет / Фото: LB.ua

В Минобразовании продолжают обсуждение вопроса о введении 12-летнего школьного обучения с пяти лет.

В случае поддержки со стороны общества МОН начнет разработку соответствующих образовательных и учебных программ, сообщил временный исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Шкарлет назвал три ключевых аргумента для введения школьного обучения с 5-ти лет:

это обеспечит преемственность дошкольного и начального звеньев образования. введение обучения с 5-ти лет повлияет на успешность детей во взрослой жизни. "Чем раньше начинается освоение ребенком полезных навыков, развитие способностей, тем успешнее этот ребенок становится во взрослой жизни", - пояснил он. современные дети развиваются гораздо быстрее, и значительную роль в этом играет бешеный темп развития информационных технологий.

"Подчеркиваю, что 5-летние и 6-летние дети требуют разных подходов и компетенций по форме и продолжительности обучения и досуга", - добавил Шкарлет.