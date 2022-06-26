В МВД назвали три причины возобновления оккупантами варварских обстрелов украинских городов

Оккупанты уничтожают города на линии фронта и не прекращают ракетные обстрелы населенных пунктов по всей Украине. Как говорят в МВД, есть три причины такому.
Утром 26 июня российские оккупанты осуществили мощный ракетный обстрел Киева и ряда иных украинских городов. Как говорит советник руководителя МВД Денис Монастырский Виктор Андрусив, есть как минимум три фактора, которые толкнули агрессоров на это.
Во-первых, говорит он, США, Канада, Япония и Великобритания ввели эмбарго на покупку российского золота. Франция поддержала решение, но еще его не приняла, а в ЕС захотели изучить вопрос подробней. Как бы там ни было, а в бюджете оккупантов станет на 15 миллиардов долларов США меньше.
Кроме того, напоминает Андрусив, британский премьер Борис Джонсон дал обещание жестоко надавить на Францию и Германию ‒ для того, чтобы те забыли о "плохом мире", который они предлагают Украине. После очередных масштабных ракетных обстрелов Украины оккупантами у Макрона и Шольца уже нет аргументов в пользу такого мира.
Также, утверждает Андрусив, уже через несколько часов в России может наступить дефолт, которая не может заплатить 100 млн долларов США по внешнему долгу. Ресурсы у оккупантов есть, но из-за санкций и запрета Путина платить в долларах дефолт агрессора, скорее всего, неизбежен, подытожил советник руководителя МВД.
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Ракетный удар по Киеву 26 июня
Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.
Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщины вероятно погиб. По крайней мере, сообщалось об одном погибшем в результате ракетного удара.
Позже стало известно, что в Киеве были слышны звуки новых взрывов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что было 6-7 взрывов. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев писало о двух мощных взрывах на южных окраинах Киева.
Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что сегодня оккупанты могут обстреливать Киев целый день.
Позднее в Сети появилась аудиозапись якобы переговоров диспетчера и пилотов бомбардировщиков ВКС РФ, запускавших ракеты по Украине с территории Беларуси утром 26 июня.
"Группа закончила, спасибо за прикрытие", - говорит пилот. "Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", - отвечает ему белорусский диспетчер.
Президент США Джо Байден прореагировал на новый ракетный обстрел Киева Российской Федерацией.
"Это, скорее, их (россиян - Главред) варварство", — охарактеризовал он утренние ракетные атаки по украинской столице.
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