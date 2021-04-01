В НАТО выдвинули обвинение Путину из-за ситуации на Донбассе

В НАТО осудили агрессию России / УНИАН

Послы стран-членов НАТО встретились, чтобы обсудить эскалацию ситуации на Донбассе. Представитель альянса в комментарии Reuters заявил, что Россия подрывает мирные усилия и нарушает договоренности о прекращении огня.

Представитель НАТО сказал, что альянс обеспокоен наращиванием российских войск у границ Украины.

Он подчеркнул, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины. "Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", – сказал представитель НАТО.

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"Союзники высказали свою обеспокоенность по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине. Союзники также обеспокоены нарушениями Россией соглашения о прекращении огня, достигнутого в июле 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", – добавил представитель альянса.

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