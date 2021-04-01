В НАТО выдвинули обвинение Путину из-за ситуации на Донбассе

Союзники высказали свою обеспокоенность по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине.
Послы стран-членов НАТО встретились, чтобы обсудить эскалацию ситуации на Донбассе. Представитель альянса в комментарии Reuters заявил, что Россия подрывает мирные усилия и нарушает договоренности о прекращении огня.
Представитель НАТО сказал, что альянс обеспокоен наращиванием российских войск у границ Украины.
Он подчеркнул, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины. "Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", – сказал представитель НАТО.
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"Союзники высказали свою обеспокоенность по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине. Союзники также обеспокоены нарушениями Россией соглашения о прекращении огня, достигнутого в июле 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", – добавил представитель альянса.
Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Российские гибридные войска 26 марта совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 бойца ООС. Двое были ранены.
- Президент Владимир Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных и призвал всех лидеров стран нормандского формата приложить максимум усилий для установления мира на Донбассе.
- 31 марта прошло заседание ТКГ, в рамках которого Украина предлагала достигнуть договоренностей о перемирии на Донбассе с 1 апреля. Однако Россия выступила против такой инициативы.
- По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, россияне считают, что принятых ранее мер по режиму соблюдения огня на Донбассе достаточно, а в новых нет необходимости.