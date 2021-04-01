В США рассказали, поддержат ли Украину в случае агрессии РФ

Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил обострение ситуации на Донбассе с главой Пентагона Ллойдом Остином.
США готовы поддержать Украину в случае эскалации российской агрессии, пишет пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Андреем Тараном.
"Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении.
"Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он - динамично развивается. Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины ", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.
Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Российские гибридные войска 26 марта совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 бойца ООС. Двое были ранены.
- Президент Владимир Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных и призвал всех лидеров стран нормандского формата приложить максимум усилий для установления мира на Донбассе.
- 31 марта прошло заседание ТКГ, в рамках которого Украина предлагала достигнуть договоренностей о перемирии на Донбассе с 1 апреля. Однако Россия выступила против такой инициативы.
- По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, россияне считают, что принятых ранее мер по режиму соблюдения огня на Донбассе достаточно, а в новых нет необходимости.