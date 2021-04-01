В США рассказали, поддержат ли Украину в случае агрессии РФ

США готовы поддержать Украину / УНИАН

США готовы поддержать Украину в случае эскалации российской агрессии, пишет пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Андреем Тараном.

"Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении.

"Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он - динамично развивается. Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины ", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

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