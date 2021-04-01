У Путина назвали причину стягивания войск к границе с Украиной

РФ имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств.
Россия проводит перемещение своих войск к границам Украины из-за повышенной активности войск НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
По его словам, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.
"Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.
Также он говорит, что РФ имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств.
Конфликт между Россией и Украиной - о чем ранее писал Главред:
- Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
- Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
- Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
- Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на то, что Россия начала стягивать войска к украинской границе.
Автор: Екатерина Трохимчук