У Путина назвали причину стягивания войск к границе с Украиной

Песков прокомментировал перемещение войск РФ / Reuters

Россия проводит перемещение своих войск к границам Украины из-за повышенной активности войск НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По его словам, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

"Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

Также он говорит, что РФ имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств.

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