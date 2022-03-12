В Николаеве оккупанты обстреляли онкологическую больницу

Больница оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области.
В Николаеве под обстрел российских оккупантов попала онкологическая больница.
Как сообщает начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко, к счастью, здание не сильно пострадало.
"Нападать на слабого может только урод. О слабом - это не о нас, это о наших больных. Как только эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области", - рассказал он.
Также Безносенко отметил, что если страна-агрессор видит в онкологических больных "равного противника, который несет угрозу" - она не просто больна, она уже в агонии.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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