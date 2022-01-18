В Николаеве студент жестоко убил прохожего

Парень нанес мужчине 69 ударов ножом / УНИАН

В Николаеве 21-летний студент аграрного лицея жестоко расправился с прохожим возле Николаевского городского совета. Он нанес ни в чем не повинному мужчине около 70 ударов. Теперь парню вынесли приговор.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева, жертва получила 69 ударов ножом.

"Увидев прохожего, который находился в состоянии опьянения и убедившись в этом, товарищ обвиняемого К. схватил его сзади, закрыл рот и схватил за шею, мужчина начал сопротивляться и пытался освободиться. Тогда обвиняемый К. нанес ему несколько ударов ножом. Затем К. нанес упавшему на землю человеку несколько ударов ногой в голову. После чего они перенесли мужчину в кусты неподалеку, где обвиняемый К. нанес ему еще несколько ножевых ранений и обыскал, завладев двумя телефонами, банковской карточкой и брелоком", - сказано в сообщении.

Суд признал студента виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п.6 ч.2 ст. 115, ч.4 ст.187 УК Украины и приговорил его к 14 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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Напомним, в поселке Ратное Ковельского района Волынской области мужчина зверски убил свою жену. Неадекват нанес бедной женщине 60 ударов палкой, а на суде заявил, что делал ей массаж.

Также ранее в Запорожской области местная компания жестоко поиздевалась над своим сверстником. Подростка заставляли есть горящие сигареты. Полиция по этому факту открыла дело. Мать 14-летнего парня рассказала, что сына раздели и обливали на улице холодной водой.

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