В Оболонском районе Киева может появиться парк площадью больше 30 гектаров

В Оболонском районе Киева может появиться парк

Возле Минского массива между улицей Кондратюка и границей леса в Оболонском районе Киева может появиться большой парк с площадью более 30 гектаров. Парк станет самым большим в Оболонском районе столицы.

Об этом в комментариях "Апострофу" сообщила разработчик детального плана территории (ДПТ) Минского массива, архитектор Елена Збаратская.

"В данном ДПТ предусмотрено обустройство парка площадью более 30 га. Скажите, как часто вы видите такие масштабные парки в градостроительных проектах? С профессиональной точки зрения - у нас есть очень редкая возможность в рамках детального плана предложить городским жителям организовать парк такого масштаба и, что очень важно, наш детальный план не уплотняет существующую застройку, а предлагает развитие Минского массива за счет реструктуризации депрессивной территории" - прокомментировала архитектор.

В марте 2021 года Комиссия Киеврады по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений уже поддержала проект решения по детальному плану территории (ДПТ) Минского массива. Теперь план должны утвердить на сессии Киеврады общим голосованием.

Справка

Детальный план территории Минского массива предусматривает строительство нового микрорайона, 3 новых детских садиков, комплекса общеобразовательных учреждений с учреждением профессионального образования на 1500 учеников, амбулатории семейных врачей, комплекса социально-бытового обслуживания, создание и обустройство буферного парка площадью 31,67 га.