"В обществе сеют панику": в Минобороны Украины объяснили, готовы ли к нападению России

В Минобороны Украины отметили, что готовы к любому сценарию эскалации со стороны РФ / Reuters

В Минобороны Украины напомнили, что Россия напала на наше государство еще в 2014 году. Поэтому когда речь идет о нынешней угрозе от РФ, имеется в виду опасность расширения эскалации вглубь Украины.

Украинское оборонное ведомство наблюдает движение российских войск вдоль украинской границы и на временно оккупированные территории, сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Интер". По ее словам, в последнее время угроза то увеличивается, то уменьшается.

"Сейчас мы считаем, что эта ситуация действительно... Сейчас можно говорить об обострении, но она (ситуация, – ред.) такая же, как весной это было", – подчеркнула Маляр.

Также она отметила, что сейчас идет мощная информационная кампания, которая фактически сеет в украинском обществе страх и панику.

Маляр подчеркнула, что если Российская Федерация что-то себе запланировала, то она может зацепиться за любой повод, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Россия любой повод может использовать для провокации, и трудно спрогнозировать, что может стать спусковым крючком. Однако, по словам Маляр, Украина готова к любому сценарию.

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Войска России возле границ Украины

Ранее американские СМИ опубликовали статьи, в которых говорилось о стягивании войск России к границам Украины. Свою информацию они подкрепили спутниковыми снимками движения российских военных сил.

Также о большом скоплении военных РФ у границ Украины сообщили в НАТО. В Североатлантическом альянсе отметили, что РФ может пойти на силовую операцию против Киева.

При этом прессекретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что маневры России связаны с "провокационными действиями" НАТО.

В СНБО Украины отметили, что Россия обостряет ситуацию в регионе чтобы иметь преимущество за столом переговоров. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, действия и заявления России, а также испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует. В то же время Данилов заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ России.