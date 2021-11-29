УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В обществе сеют панику": в Минобороны Украины объяснили, готовы ли к нападению России

29 ноября 2021, 10:07
Прослушать новость
Остановить

РФ ищет малейший повод, чтобы реализовать свои планы, поэтому спровоцировать страну-агрессора может что угодно, считают в ведомстве.

false
В Минобороны Украины отметили, что готовы к любому сценарию эскалации со стороны РФ / Reuters

В Минобороны Украины напомнили, что Россия напала на наше государство еще в 2014 году. Поэтому когда речь идет о нынешней угрозе от РФ, имеется в виду опасность расширения эскалации вглубь Украины.

Украинское оборонное ведомство наблюдает движение российских войск вдоль украинской границы и на временно оккупированные территории, сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Интер". По ее словам, в последнее время угроза то увеличивается, то уменьшается.

"Сейчас мы считаем, что эта ситуация действительно... Сейчас можно говорить об обострении, но она (ситуация, – ред.) такая же, как весной это было", – подчеркнула Маляр.

Также она отметила, что сейчас идет мощная информационная кампания, которая фактически сеет в украинском обществе страх и панику.

Маляр подчеркнула, что если Российская Федерация что-то себе запланировала, то она может зацепиться за любой повод, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Россия любой повод может использовать для провокации, и трудно спрогнозировать, что может стать спусковым крючком. Однако, по словам Маляр, Украина готова к любому сценарию.

Реклама

Читайте также"Мы готовы защищать союзников": в НАТО обратились к России через Украину и пригрозили контрударом

Войска России возле границ Украины

Ранее американские СМИ опубликовали статьи, в которых говорилось о стягивании войск России к границам Украины. Свою информацию они подкрепили спутниковыми снимками движения российских военных сил.

Также о большом скоплении военных РФ у границ Украины сообщили в НАТО. В Североатлантическом альянсе отметили, что РФ может пойти на силовую операцию против Киева.

При этом прессекретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что маневры России связаны с "провокационными действиями" НАТО.

В СНБО Украины отметили, что Россия обостряет ситуацию в регионе чтобы иметь преимущество за столом переговоров. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, действия и заявления России, а также испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует. В то же время Данилов заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ России.

viber
войска России российские войска украинско-российская граница Минобороны Украины новости Украины Россия
Сейчас вы просматриваете новость «"В обществе сеют панику": в Минобороны Украины объяснили, готовы ли к нападению России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымПопробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным Эллерт поставил точку в отношениях с МишинойЭллерт поставил точку в отношениях с Мишиной Украинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить большеУкраинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить больше "Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугу"Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугу Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в бедуПриметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в беду
10:47

Дело Мотор Сичи: инвестор КНР через суд Гааги потребовал от Украины $4,5 млрд

10:34

Новые зоны карантина в Украине: число "желтых" областей сократилось, а "оранжевых" стало большеВидео

10:32

На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв, пострадали пять человек

10:25

Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

10:25

"Омикрон" заражает тех, кто уже переболел COVID - заявление ВОЗ

Реклама
10:24

Будут тяжелые последствия: COVID-штамм Омикрон доберется в Украину к Новому годуВидео

10:07

"В обществе сеют панику": в Минобороны Украины объяснили, готовы ли к нападению РоссииВидео

10:01

Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьВидео

09:54

ВОЗ озвучила список рекомендаций из-за распространения штамма "Омикрон" COVID-19

09:51

Карпаты накрыл мощный снегопад, температура резко упадетВидео

09:48

"Мы готовы защищать союзников": в НАТО обратились к России из-за Украины и пригрозили контрударомВидео

09:02

Гороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемыВидео

08:59

"Праздную как захочется": во Львове блогер устроил БДСМ-вечеринку в День памяти жертв Голодомора

08:54

Садист из Изоляции бежал во Францию и просит о политическом убежищемнение

08:29

COVID-показатели в Украине резко упали: 5,8 тыс. новых больных за сутки и 297 смертейВидео

08:05

Отопление не включили и грелись духовкой: почему произошел взрыв в многоэтажке в Новой ОдессеВидео

07:39

Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыВидео

07:27

В Украине рекордно подорожало сало: что будет с ценами дальшеВидео

07:10

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

06:46

Пока нет доказательств особой опасности штамма коронавируса Омикрон - ВОЗВидео

Реклама
06:28

Украинская конституция: когда процесс важнее результатамнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хФото

05:28

Самый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минутВидео

05:02

Медики рассказали, кто наиболее уязвим перед омикрон-штаммом COVID-19Видео

04:45

Врач назвала коварную опасность миндаляВидео

04:22

Стужа и вьюга на Новый год? Украинцам рассказали, к какой погоде готовитьсяВидео

03:09

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

02:46

Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричестваВидео

02:13

Почему и кому нельзя держать в доме фикус: ответ экспертовВидео

01:45

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

01:25

Голос країни-12: кто стал звездными тренерами нового сезона вокального шоуВидео

01:16

Поможет ли вакцина от Омикрона: Комаровский предупредил о худшем сценарииВидео

00:51

Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в бедуВидео

00:28

Танцы со звездами 2021: кто победил в 8 сезоне шоу

28 ноября, воскресенье
23:51

От рака скончался креативный директор Louis Vuitton

23:20

Около 30 российских дипломатов немедленно высылают из США

22:49

Скороход призналась, кто причастен к убийству ее возлюбленного ПоляковаВидео

22:09

В Израиле придумали уникальный способ уничтожения коронавируса за пару секундВидео

21:47

Новый год к нам мчится: какую елку выбрать - настоящую или искусственнуюВидео

21:35

У Байдена блокируют жесткий санкционный удар по СП-2 - западные СМИВидео

Реклама
21:18

Жуткое ДТП на Черкащине: выяснилось, какое наказание грозит виновнику

20:54

В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезлоВидео

20:20

Украинцам грозит отключение мобильных: кто рискует попасть в "черный список"

20:18

В Минобороны разнесли Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы "по оккупантам"

20:11

Выбросите их прямо сейчас: названы три вещи, которые приносят в дом бедность

19:55

У Кличко назвали условие работы общественного транспорта зимойВидео

19:38

В Полтавской области мать родила и выбросила младенца умирать в ведро с помоямиВидео

19:37

По COVID-штамму Омикрон ударят вакциной Pfizer: в ЕС раскрыли планыВидео

19:21

Массово распыляют яд: в Днепре улицы усыпаны трупами летучих мышейВидео

19:20

Зеленский ещё не пошёл ва-банк, но ставка уже близка к показателю "всё или ничего"мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять