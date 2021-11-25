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Россия активно перебрасывает войска и технику в оккупированный Крым, – Bloomberg

25 ноября 2021, 16:35
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Наращивание войск на оккупированном полуострове происходит в рамках крупномасштабной эскалации на границе с Украиной.

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Россия наращивает количество войск в Крыму и возле границ с Украиной / Минобороны РФ

Российская Федерация с прошлой недели активно перебрасывает на оккупированный Крымский полуостров свои войска и технику.

Переброску сил в Крым РФ начала с 15 ноября, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные, которые предоставила изданию британская оборонно-разведывательная фирма Janes. Это делается параллельно с наращиванием войск вблизи границы с Украиной.

Россия сначала отправила свои боевые танки и другое тяжелое вооружение в Воронежскую область, после чего начала перемещать их в Крым. По данным разведки, на оккупированный полуостров переправили 34-ю мотострелковую бригаду и 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизии.

О военной технике в Воронежской области и передвижении российских эшелонов из Ставрополья в сторону оккупированного Крыма сообщали и аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT). Журналисты-расследователи отметили, что РФ стягивает в Крым и к границам Украины не только военных, но и тяжелую технику.

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"Следует отметить, что, кроме войск, к границе Украины очевидно свозят и технику, причем в количестве, которое настораживает, которое лишь с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением боевых частей", – говорится в публикации CIT.

Читайте такжеРФ перебрасывает танки и самоходки на границу Украины - BloombergАналитики говорят, что переброска войск продолжается относительно медленно. Однако если это будет делаться с такой же скоростью, то к январю следующего года количество российских войск у украинской границы и в оккупированном Крыму может значительно превысить апрельские показатели.

Расследователи отмечают, что РФ будет готова к возможной операции на подконтрольной украинской власти территории не ранее, чем в начале 2022 года.

Стягивание российских войск к границам с Украиной

Ранее в разведке США сообщили, что Россия может планировать вторжение в Украину в начале 2022 года. Кремль рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям и последующей длительной оккупации.

Так, по данным американской разведки, РФ может осуществить наступление одновременно с оккупированного Крыма, через российскую границу и с территории Беларуси.

Украинская разведка отмечала, Россия может ударить в начале следующего года с Востока и Одессы. По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, наступление, которое готовит Кремль, будет значительно более масштабным за любые действия российских войск с 2014 года.

Экс-президент Евросовета Дональд Туск призвал воспринимать угрозу вторжения РФ в Украину "очень серьезно". Он подчеркнул, что угроза российского вторжения в Украину сегодня является серьезной проблемой, говорить о которой следует не через призму миграции, а в контексте безопасности Украины.

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