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В Одессе пьяные хулиганы отмутузили пенсионерку

13 сентября 2020, 14:37

В конфликт с дракой был вынужден вмешаться даже вагоновожатый.

Трамвай
Одесский трамвай / Думская

В Одессе нетрезвые мужчины в салоне трамвая нанесли побои пенсионерке, а также совершили нападение на группу пожилых пассажиров.

Запись инцидента была опубликована на портале YouTube.

В ролике видно, что в результате инцидента водителю пришлось в самостоятельном порядке выгнать дебоширов из салона трамвая.

Как рассказывают свидетели, двое пассажиров одесского трамвая маршрута №3 находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Внезапно они начали разборки с другими пассажирами ‒ прямо во время движения транспортного средства. Мужчины словесно оскорбляли пенсионеров и избили женщину пожилого возраста.

"Один с желтой сумкой стал бить женщину, "качать права", досталось и некоторым другим пенсионерам. Повод не удалось установить", ‒ утверждают очевидцы инцидента.

Водитель пытался успокоить хулиганов, но не преуспел. В конечном итоге ему пришлось применить силу и высадить их силой на следующей остановке.

"Водитель сказал раз, сказал второй раз, встал, "вломил" и высадил их к черту. Горжусь такими", ‒ подытожил очевидец.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

В Одессе в марте 2020 года в рамках карантина из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 и ограничений в работе транспорта пассажиры регулярно устраивали потасовки.

В частности, в трамвае, которые следовал по маршруту №10, горожане выбили стекло, а в трамвае №20 ворвались в закрытую кабину и угрожали водителю ножом.

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