В Одессе в контейнере с бананами обнаружили много кокаина

В Одесской области в пункте пропуска Староказачье – Тудора сотрудники украинской таможни обнаружили в контейнере с бананами 54 килограмма кокаина, стоимость которого составляет около 12 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, наркотические вещества были спрятаны в контейнере с бананами. Партия прибыла из Эквадора в украинский порт Южный.

По информации правоохранителей, конечным пунктом доставки наркотиков должна быть одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска Староказачье.

Уточняется, что злоумышленники 54 килограмма кокаина расфасовали в 46 пакетов, завернутых в серебристую пластиковую пленку. Преступный груз обнаружили во время проверки технологических отверстий со стороны холодильного агрегата.

В связи с инцидентом в полиции открыли уголовное дело по статье 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, либо фальсифицированных лекарственных средств".