Выяснилось, кто одержал победу на выборах мэра Одессы

Труханов победил на выборах в Одессе / УНИАН

В Одессе подвели окончательные итоги местных выборов - мэром в третий раз подряд стал Геннадий Труханов.

Как сообщает 048.ua по результатам заседания городского избиркома Одессы, после получения протоколов от всех окружных комиссий стало известно:

за Труханова проголосовали 93 921 человек,

за кандидата от Оппозиционной платформы За жизнь Николая Скорика - 72 974.

Напомним, что по данным экзит-пола КМИС:

у Труханова 56,7% голосов,

у Скорика - 40,9%.

Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года, а потом был вновь избран на местных выборах в октябре 2015 года.

Отметим, что во втором туре выборов мэра в городе Украинке Обуховского района Киевской области одержал победу Александр Туренко. За него проголосовали 51,5% избирателей.

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