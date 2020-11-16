Выяснилось, кто одержал победу на выборах мэра Одессы

Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года, а потом был вновь избран на местных выборах в октябре 2015 года.
В Одессе подвели окончательные итоги местных выборов - мэром в третий раз подряд стал Геннадий Труханов.
Как сообщает 048.ua по результатам заседания городского избиркома Одессы, после получения протоколов от всех окружных комиссий стало известно:
- за Труханова проголосовали 93 921 человек,
- за кандидата от Оппозиционной платформы За жизнь Николая Скорика - 72 974.
Напомним, что по данным экзит-пола КМИС:
- у Труханова 56,7% голосов,
- у Скорика - 40,9%.
Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года, а потом был вновь избран на местных выборах в октябре 2015 года.
Отметим, что во втором туре выборов мэра в городе Украинке Обуховского района Киевской области одержал победу Александр Туренко. За него проголосовали 51,5% избирателей.
Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее:
- Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины был назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября
- 15 ноября выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
- На ряде избирательных участков наблюдатели фиксировали нарушения.
- Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".
- По результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Одессе на выборах мэра побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.
- На выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, опубликованные ОПЗЖ. Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков – 41,14%.
Автор: Екатерина Трохимчук