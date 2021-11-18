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В одном из регионов Украины ввели комендантский час: что случилось

18 ноября 2021, 16:12

Такое решение приняли, чтобы обезопасить жизнь несовершеннолетних.

полиция
Комендантский час в Первомайске / УНИАН

В Николаевской области в Первомайске для детей и подростков до 18 лет ввели комендантский час.

Соответствующее решение приняли, чтобы обезопасить жизнь несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Первомайского горсовета.

"Детям без сопровождения родителей в осенне-зимний период запрещено посещать развлекательные заведения и заведения общественного питания после 21:00. В весенне-летний период - после 22:00", - говорится в тексте решения.

Несовершеннолетним запрещено:

  • посещать заведения общественного питания и развлекательных заведений после 21:00 с сентября по февраль и после 22:00 с марта по август;
  • посещать интернет-кафе, компьютерные клубы, читальный зал городской библиотеки во время учебного процесса в течение учебного года с 8:00 до 14:00.

Руководители магазинов и заведений общественного питания имеют право требовать у посетителей документы, удостоверяющие личность с 22:00 до 06:00.

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В самих заведениях должны быть информационные таблички о запрете продаж пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий людям, не достигшим 18 лет.

Кроме того, полиция должна контролировать пребывание детей школьного возраста и студентов в возрасте до 18 лет на улицах и в общепитах или развлекательных заведениях города.

Карантин в Украине

Красная зона карантина в Украине расширилась. Теперь в нее включили Винницкую область. Третьим регионом пополнилась желтая зона – карантин смягчили в Черновицкой области.

Согласно данным Минздрава на утро четверга, 18 ноября, жесткий карантин в Украине действует уже на территории 18 областей в том числе и Николаевской области.

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Николаевщина комендантский час
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