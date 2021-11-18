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Врач развенчал популярный миф о COVID-19 у детей

18 ноября 2021, 07:58
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Дети имеют большую сопротивляемость коронавирусной инфекции, потому что у них "на 50% больше лейкоцитов", но это не значит, что ребенка не нужно лечить.

коронавирус, дети
Коронавирус одинаково поражает и взрослых, и детей / ua.depositphotos.com

Распространенное мнение о том, что дети не уязвимы перед коронавирусной болезнью является ошибочным. COVID-19 одинаково поражает и взрослых, и детей. У последних болезнь часто может проходить бессимптомно, однако при первых же признаках коронавируса родителям следует обратить на это внимание.

Врач Игорь Гайдук в интервью УНН заявил, что дети имеют большую сопротивляемость инфекции, потому что у них "на 50% больше лейкоцитов".

"Детям природа дала такое количество лейкоцитов, что у них сразу начинается синтез антител, и поэтому болезнь может протекать без клинических проявлений", – отметил медик.

Он же призвал не полагаться лишь на эту особенность детского организма, особенно в том случае, если у ребенка в анамнезе имеются хронические заболевания, которые в свою очередь, могут привести к тяжелой форме болезни

"Именно поэтому, при первых проявлениях болезни надо проводить диагностику и начинать раннее лечение", - сказал Гайдук.

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Врач призвал при малейших подозрениях на COVID-19 делать ребенку тест на коронавирус и обращаться к врачу, лечиться.

Коронавирус у детей

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что Дельта-штамм коронавируса начал сильно атаковать детей. Если у заболевшего ребенка появилась сыпь на теле, то это может свидетельствовать о смертельно опасном осложнении болезни. Медик отметил, что для избежания худшего сценария, родители должны сразу сообщить об этом врачу.

Директор Черниговской областной детской больницы Ольга Иванова назвала главные симптомы коронавируса у детей.

Недавно у детей обнаружили необычный симптом коронавируса, который очень легко можно перепутать с распространенным заболеванием. Речь идет о сыпи, которая очень похожа на аллергическую.

В ноябре известный инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявляла, что дети, у которых коронавирус в большинстве случаев проходит бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", поскольку разносят инфекцию и заражают людей, которые находятся в группе риска.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области умерла новорожденная девочка в результате осложнений, вызванных COVID-19.

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