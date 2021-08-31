В Офисе генпрокурора пояснили, почему до сих пор не предъявили подозрение Путину

Почему Путину не объявили подозрение по Иловайску / Reuters

Президенту РФ Владимиру Путину до сих пор не предъявили подозрение по делу об Иловайской трагедии из-за того, что у него есть функциональный иммунитет.

"На сегодня упомянутое лицо не привлечено украинскими правоохранительными органами к уголовной ответственности, поскольку, во-первых, существует так называемый функциональный иммунитет. Речь идет о международном праве", - сообщил глава департамента по надзору за уголовными делам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь в эфире канала Дом.

Он пояснил, что международное право определяет функциональный иммунитет для первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел, а также глав и сотрудников дипломатических миссий.

"Так вот, на время исполнения ими полномочий они не могут быть привлечены к уголовной ответственности", - отметил Рудь.

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По его словам, существуют прецедентные решения, в частности, Международного суда ООН по делу Конго против Бельгии, где суд четко определил, что есть функциональный иммунитет касательно таких государств.

"Поэтому наши действия по поводу привлечения к уголовной ответственности на данном этапе однозначно вызовут иск Российской Федерации против Украины в Международный суд ООН, который, относительно мировой практики будет не в нашу пользу. Кроме того, мы понимаем, что Интерпол не объявляет по таким статьям в розыск. Мы понимаем, что есть Международный уголовный суд, который в своей деятельности не руководствуется никакими иммунитетами. И мы активно сотрудничаем с Офисом прокурора Международного уголовного суда в этом направлении. Передаем соответствующие аналитические документы и информацию", - добавил он.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин обвинил Украину в действиях, которые якобы направлены на срыв мирного процесса по Донбассу.

По его словам, в Кремле предполагают, что Киев, дескать, отказывается от урегулирования вооруженной конфронтации. В связи с этим глава РФ призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель накануне ее встречи с президентом Владимиром Зеленским "повлиять на украинскую сторону".