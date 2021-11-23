В ОП кадровые изменения: у Ермака появился новый зам

Ростислав Шурма стал новым замом главы ОП / informator.press/shurma-rostyslav-ihorovych

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Эта должность досталась Ростиславу Шурме, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Шурму Ростислава Игоревича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - сказано в указе.

Отмечается, что за Шурмой будет закреплен экономический блок деятельности ОП.

"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - сказал сам Шурма.

В должности он заменит Юлию Свириденко, которую депутаты ранее назначили первым-вице-премьером – министром экономики.

Реклама

Читайте также Зеленский обратится к Раде с главным вопросом - ситуацией в УкраинеКто такой Ростислав Шурма

Новый замглавы ОП родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "экономика и предпринимательство". Кроме того, он обучался в Киевском экономическом университете им. Гетмана по специальности "экономическая теория". 15 лет он работал в промышленности и с 2012 по 2019 год руководил заводом "Запорожсталь".

Также Шурма член наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".

Между тем, в Сети появилась информация, что Ростислав Шурма - сын Игоря Шурмы, экс-нардепа от Партии регионов и является членов Оппозиционного блока, а также выпускником российского Сколково.

Читайте также: