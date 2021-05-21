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В первый день на должности главы Минздрава Ляшко дал амбициозное обещание

21 мая 2021, 10:04
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Планы новоназначенного министра здравоохранения касаются кампании по вакцинации от коронавируса в Украине.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко назвал цель на ближайшие сто дней на должности главы Минздрава / УНИАН

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко в первый день на новой должности раскрыл планы на ближайшие сто дней своей работы.

По его словам, он поставил перед собой амбициозную цель, передает Украина 24.

"Мы должны ввести 10 миллионов доз вакцины (от коронавируса, - ред.) в течение 100 дней. Мы работаем над этим, это приоритет", - сказал Ляшко.

В свою очередь, нардеп Ирина Верещук заявила в эфире телеканала: "Если министр этого не сделает - он уйдет в отставку".

Вакцинация от коронавируса в Украине

По официальным данным Минздрава, 8 913 человек привиты против COVID-19 за сутки 20 мая 2021 года.

С начала прививочной кампании привиты 971 034 человека, из них получили 1 дозу - 971 032 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 60 696 человек. Всего сделано 1 031 728 прививок.

По состоянию на 20 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 577 799 человек.

Отставка Степанова и назначение Ляшко - о чем писал Главред:

  • Министра здравоохранения Украины Максима Степанова отправили в отставку 18 мая.
  • Как заявил в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, основной причиной представления на увольнение Степанова был срыв кампании по вакцинации от COVID-19.
  • 20 мая Верховная Рада назначила Виктора Ляшко новым министром здравоохранения. "За" отдали свои голоса 262 народных избранника.

Минздрав новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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