В Подмосковье нашли "тещу" Зеленского: пропагандисты РФ опозорились диким фейком

Ольга Кияшко / Медиазона

Российские пропагандисты тиражируют фейки о руководстве Украины и президенте Владимире Зеленском.

РосСМИ раструбили о том, что они нашли "тещу" президента Украины Владимира Зеленского в России, сообщает Медиазона.

На эту роль назначили 56-летнюю россиянку Ольгу Кияшко, маркетолога. К президенту Украины она никакого отношения не имеет.

Она сообщила, что 15 апреля получила от соседа по дому в Подмосковье несколько тревожных сообщений в WhatsApp. Сосед писал, что возле дома "терлись два странных типа" с видеокамерой, представившихся журналистами. Они расспрашивали соседей об Ольге.

Позже соседи прислали Кияшко запись с камер видеонаблюдения: на ней двое мужчин в черной одежде — один в кепке, другой в капюшоне — звонят в дверь одной из жительниц дома и начинают расспрашивать об Ольге.

Соседке Ольги неизвестные представились журналистами. Они пытались узнать, проживает ли Ольга с Владимиром Тимофеевичем Кияшко, однако получили отрицательный ответ — Ольга живет сама. После разговора они отошли ближе к парковке и начали кому-то звонить.

"Он как бы отчитался: сказал, что они уже „были по первому адресу", и теперь приехали и что-то снимают по второму. Естественно, я позвонила по своему первому адресу в Тушино, где я прописана, но не живу. И выяснилось, что в этот же день ко мне ломились, настойчиво звонили в дверь, но с соседями никакими они не пообщались", — сказала Ольга.

Женщина выяснила, что Владимир Тимофеевич Кияшко — это тесть Зеленского, с тем же именем и фамилией.

"А соответственно теща Зеленского — это я. Ну как бы я — Ольга Витальевна Кияшко. Тот факт, что теща родилась в 1953 году, а я в 1965-м, никого не смущает. Потому что, найдя информацию про квартиру, люди точно могли сопоставить и годы рождения", — заявила она.

При этом, по словам Ольги, у нее нет родственников в Украине. После странного визита "журналистов" Кияшко среди последних публикаций Яндекс.Новости обнаружила похожие друг на друга заметки о том, что у родственников президента Украины есть якобы недвижимость в России.

Тем временем наследники Геббельса из РФ уже вовсю упражняются, клеймя ни в чем не повинную россиянку. "Палачи Донбасса вьют гнезда в Подмосковье" — с такими заголовками уже выходят пропагандистские росСМИ.

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