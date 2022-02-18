В Польше нашли тело 42-летней украинки: труп лежал в сточной канаве

Тело лежало в сточной канаве / Reuters

В польском городе Кшивинь в дренажной канаве нашли тело 42-летней украинки.

Как сообщает gostyn24.pl, труп обнаружили утром обнаружили. Тело случайно заметили случайные прохожие.

Сейчас оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет. причастны ли к смерти посторонние лица.

Напомним, ранее в Польше украинец за рулем грузовика Volkswagen врезался в трамвай, после чего его авто протаранило столб. 41-летний заробитчанин погиб. В результате ДТП также есть пострадавшие.

Также ранее в польском Вроцлаве умер украинец. Мужчина попал в вытрезвитель из-за того, что устроил дебош. Копы связали его ремнями. Впоследствии он скончался.

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Между тем, за 10 месяцев 2021 года выехали из Украины и не вернулись более 600 тысяч граждан. Этот показатель является самым высоким за последние 11 лет.

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