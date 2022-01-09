В Польше посреди улицы нашли без сознания украинку с 5-месячным младенцем

Полиция Польши / pixabay

В Польше в центре Варшавы посреди ночи случайные прохожие натолкнулись на женщину. Она была без сознания, а возле нее находился 5-месячный мальчик.

Как сообщает полиция Польши, это оказалась 33-летняя гражданка Украины. По словам свидетелей, она лежала на земле между припаркованными авто и ни на что не реагировала. Сверху на ней был маленький ребенок, одетый в комбинезон, но без шапки на голове.

До приезда правоохранителей прохожим удалось немного привести женщину в чувство.

"Женщина оказалась такой пьяной, что едва держалась на ногах. Позже тест показал в крови 3 промилле алкоголя. Прибывшие на вызов медики не обнаружили угроз жизни нетрезвой гражданке и ребенку", - говорится в сообщении.

Ребенка отобрали у родителей

Во время прибытия полицейских женщине на мобильный звонила мать ребенка. Она рассказала, что сестра ее мужа вышла на прогулку с их 5-месячным сыном и перестала отвечать на звонки.

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"Когда мать ребенка прибыла на место вместе со своим мужем (оба - граждане Украины), оказалось, что они тоже были нетрезвыми - женщина имела почти 1 промилле алкоголя, а ее муж - 1,5. В тот вечер у них было семейное застолье", - говорится в сообщении.

Полицейские не отдали ребенка родителям и мальчик временно попал под опеку работников Интервенционного центра до усыновления. Дальше делом будет заниматься Семейный суд. Украинке, которую нашли без сознания с младенцем, грозит до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в польском Вроцлаве умер украинец. Мужчина попал в вытрезвитель из-за того, что устроил дебош. Копы связали его ремнями. Впоследствии он скончался.

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