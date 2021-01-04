В Польше пьяный украинец напал на земляка и на полицию

Польские полицейские / Радио Польша

В Польше в ночь с субботы на воскресенье, со 2 на 3 января, полиция задержала украинца, который напал с ножом на своего соотечественника и набросился на правоохранителей, прибывших по вызову.

Как сообщает портал Wirtualna Polska, инцидент произошел в городе Вроцлав. 28-летний украинец с ножом напал на своего земляка. Информация о драке оперативно поступила в полицию.

На место происшествия прибыли правоохранители, однако агрессивный молодой человек напал и на них. Мужчину оперативно обезвредили. Выяснилось, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее он нанес травму своему товарищу. Пострадавшего доставили в больницу. Угроза для его жизни отсутствует.

Нападавшего задержали. Инцидент расследует прокуратура Вроцлава.

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