В Полтаве умер 18-летний студент: трагедия произошла в общежитии

В общежитии в Полтаве обнаружили мертвым 18-летнего студента / УНИАН

В Полтаве в общежитии одного из местных высших учебных заведений умер студент. Парню было 18 лет. Трагедия произошла около 19:00 в пятницу, 22 октября.

О смерти юноши сообщили жители общежития, говорится на сайте полиции Полтавской области.

Умерший - 2003 года рождения, был зарегистрирован в Кобеляцком районе.

Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Далее статью могут переквалифицировать.

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Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства происшествия и опрашиваются свидетели.

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Как сообщал Главред, вечером 5 октября на одной из улиц Черновцов скоропостижно умер парень. Полицейские установили личность погибшего – им оказался 21-летний гражданин Индии, который учился на медика в Буковинском государственном медицинском университете.

По словам очевидцев, студент был не один, а отдыхал в компании других студентов на лавочке. Они "что-то ели", когда парню стало плохо и ему вызвали скорую. Спасти студента не удалось.