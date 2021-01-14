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В Раде объяснили, кто из ФОПов получит деньги из-за "простоя" в локдаун

14 января 2021, 09:24
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Как сообщает представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан, выплаты будут осуществляться через Пенсионный фонд.

бизнес,ФОП
В Раде объяснили, кто из ФОПов еще раз получит деньги / УНИАН

Украинское правительство приняло постановление, предусматривающее предоставление единовременной денежной помощи людям, которые сильнее всего пострадали от коронавирусного локдауна. Об этом написал в своем Telegram-канале нардеп от Слуги народа и представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

Он сообщает, что помощь получат те наемные работники, работа которых временно остановлена из-за действующего локдауна в Украине, а также некоторые физические лица-предприниматели, экономическая деятельность которых подпадал под ограничительные мероприятия

"Кабмин принял проект постановления "О выделении средств для завершения предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, в 2021 году", ‒ написал Мокан.

Постановлением Кабмина предусматривается выделение 201 миллиона гривен из специального фонда государственного бюджета-2021 выплат застрахованным лицам, которые до 31 декабря 2020 года подали соответствующие заявления через портал Дия, но не успели получить помощь до окончания бюджетного периода.

Также сообщается, что выплату единовременной материальной помощи будет проводить Пенсионный фонд.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В период коронавирусного локдауна с 8 по 24 января физлицам-предпринимателям (ФОПам), которые получили материальную помощь в размере 8 тысяч гривен от государства, грозят проверки.
  • Известно, что руководителям предприятий, которым государство выделило деньги, не удастся избежать визитов ревизоров (даже если бизнес не будет работать в локдаун)
Кабмин ФОП новости Украины локдаун
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