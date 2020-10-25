В Раде предложили взыскать с РФ компенсацию за убытки: названа сумма

Россия должна заплатить Украине компенсацию, считает Кира Рудик / gettyimages

Лидер партии Голос, народный депутат Кира Рудик заявила о праве Украины потребовать от России компенсацию за понесенные от нее убытки.

Такое заявление народная избранница сделала в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности, трансляция которого велась на портале YouTubе.

По ее мнению, сумма компенсации может составить не менее 500 млрд долларов.

"Нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине. Потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда подобные суммы были возмещены", — сказала она.

Рудик уверена, что Украина обязательно обратится за компенсацией в будущем, хотя пока и не ясно, когда именно это произойдет.

Нардеп добавила, что ее фракция предложила законопроект о том, чтобы установить размер суммы, которую Украина сможет взыскать с России. По ее словам, сейчас проект "рассматривает комитет".

История "долга Януковича":

РФ утверждает, что общий долг Украины якобы достиг суммы 4,5 миллиарда долларов с учетом процентов. Кремль требует вернуть средства в рамках дела об украинских еврооблигациях.

В иске РФ речь идет о выпущенных Украиной в декабре 2013 года ценных бумагах стоимостью три миллиарда долларов. По инициативе экс-президента-беглеца Виктора Януковича Россия полностью выкупила выпуск. Однако уже при новом главе государства Петре Порошенко Украина в декабре 2015 года отказалась погашать как основную сумму долга, так и проценты.

В Высокий суд Британии Россия подала иск в марте 2017 года и получила положительное решение. Однако Украина оспорила данное решение четырьмя аргументами, из которых три апелляционный суд отклонил.

Судьи согласились полноценно проверить утверждение Киева, что долг был навязан по инициативе Москвы. Сейчас украинские адвокаты требуют утвердительного решения по трем отклоненным фактам, а российские защитники хотят видеть отклоненным единственный выигрышный аргумент Украины.