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В Раде предложили взыскать с РФ компенсацию за убытки: названа сумма

25 октября 2020, 08:31

Россия наносит Украине убытки, уверена Кира Рудик.

Санкции против России
Россия должна заплатить Украине компенсацию, считает Кира Рудик / gettyimages

Лидер партии Голос, народный депутат Кира Рудик заявила о праве Украины потребовать от России компенсацию за понесенные от нее убытки.

Такое заявление народная избранница сделала в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности, трансляция которого велась на портале YouTubе.

По ее мнению, сумма компенсации может составить не менее 500 млрд долларов.

"Нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине. Потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда подобные суммы были возмещены", — сказала она.

Рудик уверена, что Украина обязательно обратится за компенсацией в будущем, хотя пока и не ясно, когда именно это произойдет.

Нардеп добавила, что ее фракция предложила законопроект о том, чтобы установить размер суммы, которую Украина сможет взыскать с России. По ее словам, сейчас проект "рассматривает комитет".

История "долга Януковича":

  • РФ утверждает, что общий долг Украины якобы достиг суммы 4,5 миллиарда долларов с учетом процентов. Кремль требует вернуть средства в рамках дела об украинских еврооблигациях.
  • В иске РФ речь идет о выпущенных Украиной в декабре 2013 года ценных бумагах стоимостью три миллиарда долларов. По инициативе экс-президента-беглеца Виктора Януковича Россия полностью выкупила выпуск. Однако уже при новом главе государства Петре Порошенко Украина в декабре 2015 года отказалась погашать как основную сумму долга, так и проценты.
  • В Высокий суд Британии Россия подала иск в марте 2017 года и получила положительное решение. Однако Украина оспорила данное решение четырьмя аргументами, из которых три апелляционный суд отклонил.
  • Судьи согласились полноценно проверить утверждение Киева, что долг был навязан по инициативе Москвы. Сейчас украинские адвокаты требуют утвердительного решения по трем отклоненным фактам, а российские защитники хотят видеть отклоненным единственный выигрышный аргумент Украины.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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