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В ране уже завелись клопы: оккупант поблагодарил украинских бойцов за плен

9 октября 2022, 21:20

23-летний оккупант Владимир с тяжелой раной скрывался в подвале одного из сел в Херсонской области - и вскоре был взят в плен украинским спецназом.

ВСУ, оккупант
Оккупант поблагодарил украинских бойцов за пленение / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Путинский оккупант Владимир Трохименко (войсковая часть № 09332 ‒ 7-я российская военная база в Абхазии) поблагодарил украинских спецназовцев за то, что они взяли его в плен. Об этом рассказал волонтер Юрий Мысягин и разместил видео с пленным оккупантом в своем Telegram-канале.

23-летний Владимир скрывался в подвале одного из сел в Херсонской области. Когда ВСУ освободили территорию, они нашли оккупанта с тяжелым ранением и взяли его в плен. На тот момент, у россиянина в ране уже завелись клопы и прочие личинки червей.

Оккупант, клопы

Сейчас российский оккупант находится в больнице, где медики оказали ему всю необходимую помощь и пытаются спасти его руку. Трохименко на камеру поблагодарил украинскую армию за то, что взяли его в плен и оказали медицинскую помощь.

Оккупант, клопы

К слову, как сообщает портал "Верстка", мобилизованные по указам диктатора Путина, россияне жалуются на ужасные условия своего содержания. Им приходится спать в верхней одежде на матрасах, в которых полно клопов, мерзнуть и голодать. И поэтому мобилизованные постоянно вступают в конфликты по пустякам и дерутся между собой.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

Позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что мобилизированные россияне сдаются в украинский плен еще до того, как их отправляют на фронт. Они сами звонят на "горячую линию" и узнают подробности о том, что нужно делать, чтобы сдаться в плен и не быть убитым.

Другие новости:

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