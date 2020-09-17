В ресторане в центре Киева прогремел взрыв

В ресторане случился взрыв / УНИАН

В центре Киева в ресторане на Андреевском спуске 17 сентября произошел взрыв.

Как сообщает ресурс Информатор, в результате инцидента, как минимум, двое людей получили ранения.

На место происшествия уже выехали правоохранители и автомобили скорой помощи. Подробности пока не сообщаются.

По предварительным данным, в заведении взорвались газовые баллоны.

Очевидцы утверждают, что после взрыва произошло незначительное возгорание, которое оперативно удалось затушить.

"Сегодня в 16:06 в столичной полиции поступила информация о взрыве в одном из ресторанов, расположенных на Андреевском спуске. По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств. В результате взрыва пострадали два человека", - сообщает пресс-служба полиции.

/ Фото: пресс-служба полиции

/ Фото: пресс-служба полиции