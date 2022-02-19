"В РФ будут плакать по своим сыновьям": Джонсон жестко предупредил Путина

Борис Джонсон / GettyImages

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил готовность Лондона ввести санкции против отдельных лиц и стратегически важных российских предприятий в случае начала Россией военных действий в отношении Украины.

"Если Россия вторгнется в соседнюю страну, то мы наложим санкции на отдельных лиц и стратегически важные для России предприятия. Мы сделаем невозможным для них получать финансовые средства с лондонских рынков капитала. А потом мы откроем матрешку. "Матрешку" российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними финансово ответственных", - сказал Джонсон в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Великобритания и ее союзники усилят свои военные мощности и уже увеличили присутствие в рамках сил НАТО в Польше.

При этом Джонсон заявил, что на данный момент не знает, каковы планы России по Украине.

"Мы не знаем, что собирается делать президент Путин", - сказал он, добавив, что "наблюдаемые признаки - зловещие".

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"Будет много российских матерей плакать по своим сыновьям в случае новой агрессии РФ против Украины", – сказал он.

Кроме того, он не исключил, что напряженность между РФ и Западом - надолго.

"Мы должны быть готовыми к тому, что кризис может затянуться. И тогда Россия будет на протяжении длительного времени искать в наших рядах слабое место", - считает Джонсон.

"Пока для этого еще есть время, призываю Кремль к деэскалации, к тому, чтобы отвести войска", - добавил премьер Великобритании.

Лондон готовит удар по путинским олигархам

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что в случае вторжения Россия получит пакет жестких экономических санкций.

В ходе Мюнхенской конференции Трасс отвечала на вопрос относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что санкции нужны до вторжения, а не "после бомбардировки".

"Я слышала, что президент Зеленский говорил о санкциях. Мы решительно настроены создать большую цену для России в случае вторжения, включая жесткие санкции. Мы остановим для олигархов возможность международного движения их средств, мы остановим их путешествия, мы усложним доступ российских компаний к финансовым рынкам ", - сказала Трасс.

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Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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