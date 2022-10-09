В РФ выдвинули неожиданную версию взрывов на Крымском мосту

Подрыв Крымского моста мог стать результатом хорошо спланированного ракетного удара, не исключил Геннадий Гудков.
Известный российский оппозиционер Геннадий Гудков выдвинул две версии взрывов, прогремевших на Крымском мосту.
Подрыв Крымского моста мог стать результатом хорошо спланированного ракетного удара ВСУ. Такое мнение он высказал в эфире FreeДом.
"У меня две версии. Первая – это удачная атака ВСУ", - не исключил российский оппозиционер.
Вместе с тем он не исключил того, что подрыв Керченского моста мог стать результатом противоборства внутри российских силовых элит.
"Вторая версия – это действительно могла быть провокация российских "ястребов", которые пустили по мосту грузовик, начиненный взрывчаткой, и в определенный момент взорвали его", – добавил Гудков.
Взрывы на Крымском мосту
Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимался столб черного дыма.
По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.
"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.
Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
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