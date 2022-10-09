В РФ выдвинули неожиданную версию взрывов на Крымском мосту

Взорванный Крымский мост / Фото Telegram

Известный российский оппозиционер Геннадий Гудков выдвинул две версии взрывов, прогремевших на Крымском мосту.

Подрыв Крымского моста мог стать результатом хорошо спланированного ракетного удара ВСУ. Такое мнение он высказал в эфире FreeДом.

"У меня две версии. Первая – это удачная атака ВСУ", - не исключил российский оппозиционер.

Вместе с тем он не исключил того, что подрыв Керченского моста мог стать результатом противоборства внутри российских силовых элит.

"Вторая версия – это действительно могла быть провокация российских "ястребов", которые пустили по мосту грузовик, начиненный взрывчаткой, и в определенный момент взорвали его", – добавил Гудков.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимался столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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