'Серьезный ущерб': в России ноют из-за удара по Крыму и требуют бить по Киеву

Российские пропагандисты призвали не недооценивать возможности ВСУ.

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Сегодня в Крыму снова было "громко" / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российские оккупанты устроили истерику в связи с последними мощными ударами по военным объектам Черноморского флота в Крыму.

Так, депутат Госдумы, бывший командующий ЧФ Владимир Комоедов в комментарии пропагандистам "РИА Новости" снова "запел" об ударах по "центрам принятия решений".

"После атаки на штаб Черноморского флота пришло время нанести удары по зданиям Генштаба и Минобороны Украины в Киеве и Администрации Зеленского", - цитируют РИА слова Комоедова.

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Однако российский депутат признал, что в Крыму недостаточное количество средств ПВО.

Пропагандисты признали фиаско

В эфире "Соловьев TV" пропагандисты назвали сегодняшнюю "бавовну" в Крыму "серьезным ударом".

"Это серьезный удар и серьезный ущерб для нашего флота. Ну что, мы вынуждены это признавать, потому что это война. Нужно чтобы мы трезво оценивали возможности противника", - заявил один из пропагандистов.

Роспропаганда признала поражение РФ в Крыму - смотрите видео:

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Удары по Черноморскому флоту 22 сентября

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетные удары по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась. О погибших и потерпевших оккупанты не докладывали. В Минобороны РФ утверждают, что только один военнослужащий ВС РФ пропал без вести.

Кроме того, сегодня местные паблики сообщали о взрывах и в других городах Крыма.

В украинском южном командовании, в свою очередь, предупредили, что сезон "бавовны" для оккупантов на полуострове еще не закончился - у врага в Крыму очень много военных объектов.

К слову, Украина не скрывает, что намерена возвращать Крым военным путем. В настоящее время украинские военные работают над лишением противника логистических путей на юге и блокированием "сухопутного" коридора через юго-восток в Крым.

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