'Серьезный ущерб': в России ноют из-за удара по Крыму и требуют бить по Киеву

Российские оккупанты устроили истерику в связи с последними мощными ударами по военным объектам Черноморского флота в Крыму.
Так, депутат Госдумы, бывший командующий ЧФ Владимир Комоедов в комментарии пропагандистам "РИА Новости" снова "запел" об ударах по "центрам принятия решений".
"После атаки на штаб Черноморского флота пришло время нанести удары по зданиям Генштаба и Минобороны Украины в Киеве и Администрации Зеленского", - цитируют РИА слова Комоедова.
Однако российский депутат признал, что в Крыму недостаточное количество средств ПВО.
Пропагандисты признали фиаско
В эфире "Соловьев TV" пропагандисты назвали сегодняшнюю "бавовну" в Крыму "серьезным ударом".
"Это серьезный удар и серьезный ущерб для нашего флота. Ну что, мы вынуждены это признавать, потому что это война. Нужно чтобы мы трезво оценивали возможности противника", - заявил один из пропагандистов.
Роспропаганда признала поражение РФ в Крыму - смотрите видео:
Удары по Черноморскому флоту 22 сентября
Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетные удары по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась. О погибших и потерпевших оккупанты не докладывали. В Минобороны РФ утверждают, что только один военнослужащий ВС РФ пропал без вести.
Кроме того, сегодня местные паблики сообщали о взрывах и в других городах Крыма.
В украинском южном командовании, в свою очередь, предупредили, что сезон "бавовны" для оккупантов на полуострове еще не закончился - у врага в Крыму очень много военных объектов.
К слову, Украина не скрывает, что намерена возвращать Крым военным путем. В настоящее время украинские военные работают над лишением противника логистических путей на юге и блокированием "сухопутного" коридора через юго-восток в Крым.
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