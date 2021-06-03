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В Ровно разборки депутатов закончились массовой дракой прямо в ходе сессии

3 июня 2021, 11:16
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Депутаты Ровенского облсовета поссорились из-за внесения изменений в бюджет.

В Ровно подрались депутаты облсовета
Столкновение на сессии Ровенского облсовета / Facebook/RivneODA

В Ровно на сессии облсовета конфликт между депутатами закончился дракой.

Столкновение произошло в ходе обсуждения вопроса о зарплатах медиков, говорится в материале ТСН.

Во время обсуждения вопроса финансирования зарплат медиков депутаты сначала громко скандалили, а затем начали толкаться.

После потасовки председатель обладминистрации сообщил, что областной совет приостановил финансирование медицины и противодействия COVID-19.

Это было вызвано тем, что дважды подряд четыре фракции фактически заблокировали этот вопрос. После оглашения главы совета депутаты и сцепились.

Как уточняет местное издание РадиоТрек, депутаты поссорились из-за изменений в бюджет, которые касаются средств, предусмотренных для медиков и работников управления гражданской защиты населения.

Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент расформировали и снова образовали два управления - гражданской защиты населения и здравоохранения.

Мол, тогда денег дадут. Но юристы отмечают, что этот процесс расформирования может длиться 2-3 месяца.

Вокруг нововведений и распределения средств и вспыхнула потасовка.

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Как ранее сообщал Главред:

  • В Николаеве депутаты от Оппозиционной партии – За жизнь Максим Невенчанный и Александр Медведев устроили спор прямо в городском совете разборки.
  • Конфликт вспыхнул, когда политики общались относительно формы пояснительных записок к проектам решения.
  • На заседании комиссии по этике, пришел депутат ОПЗЖ Максим Невенчаный – несмотря на то, что он не входит в эту комиссию. Политик начал задавать вопросы докладчику из аппарата горсовета.
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