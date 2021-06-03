В Ровно разборки депутатов закончились массовой дракой прямо в ходе сессии

Столкновение на сессии Ровенского облсовета / Facebook/RivneODA

В Ровно на сессии облсовета конфликт между депутатами закончился дракой.

Столкновение произошло в ходе обсуждения вопроса о зарплатах медиков, говорится в материале ТСН.

Во время обсуждения вопроса финансирования зарплат медиков депутаты сначала громко скандалили, а затем начали толкаться.

После потасовки председатель обладминистрации сообщил, что областной совет приостановил финансирование медицины и противодействия COVID-19.

Это было вызвано тем, что дважды подряд четыре фракции фактически заблокировали этот вопрос. После оглашения главы совета депутаты и сцепились.

Как уточняет местное издание РадиоТрек, депутаты поссорились из-за изменений в бюджет, которые касаются средств, предусмотренных для медиков и работников управления гражданской защиты населения.

Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент расформировали и снова образовали два управления - гражданской защиты населения и здравоохранения.

Мол, тогда денег дадут. Но юристы отмечают, что этот процесс расформирования может длиться 2-3 месяца.

Вокруг нововведений и распределения средств и вспыхнула потасовка.

Читайте также"Ты - животное": нардеп устроил разборки в Киевском облсовете

Как ранее сообщал Главред: