В Ровно разборки депутатов закончились массовой дракой прямо в ходе сессии

Депутаты Ровенского облсовета поссорились из-за внесения изменений в бюджет.
В Ровно на сессии облсовета конфликт между депутатами закончился дракой.
Столкновение произошло в ходе обсуждения вопроса о зарплатах медиков, говорится в материале ТСН.
Во время обсуждения вопроса финансирования зарплат медиков депутаты сначала громко скандалили, а затем начали толкаться.
После потасовки председатель обладминистрации сообщил, что областной совет приостановил финансирование медицины и противодействия COVID-19.
Это было вызвано тем, что дважды подряд четыре фракции фактически заблокировали этот вопрос. После оглашения главы совета депутаты и сцепились.
Как уточняет местное издание РадиоТрек, депутаты поссорились из-за изменений в бюджет, которые касаются средств, предусмотренных для медиков и работников управления гражданской защиты населения.
Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент расформировали и снова образовали два управления - гражданской защиты населения и здравоохранения.
Мол, тогда денег дадут. Но юристы отмечают, что этот процесс расформирования может длиться 2-3 месяца.
Вокруг нововведений и распределения средств и вспыхнула потасовка.
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Как ранее сообщал Главред:
- В Николаеве депутаты от Оппозиционной партии – За жизнь Максим Невенчанный и Александр Медведев устроили спор прямо в городском совете разборки.
- Конфликт вспыхнул, когда политики общались относительно формы пояснительных записок к проектам решения.
- На заседании комиссии по этике, пришел депутат ОПЗЖ Максим Невенчаный – несмотря на то, что он не входит в эту комиссию. Политик начал задавать вопросы докладчику из аппарата горсовета.